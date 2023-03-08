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Тайфун 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тайфун
Киноафиша Сериалы Тайфун Сезоны Сезон 1

Тайфун
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайфун»

В 1 сезоне сериала «Тайфун» предприимчивая и ловкая хакерша по прозвищу Призма похищает формулу биологического оружия, разработкой которого занимались секретные службы. Теперь ее по всему миру разыскивают сотрудники ФСБ, американские разведчики и известный во всем мире торговец оружием. Специальной операцией по поимке Призмы руководит сотрудник Федеральной службы безопасности РФ Денис Волков. Ему поручено любой ценой найти Призму и доставить в страну. Денису удается установить местонахождение беглянки. Он отправляется туда вместе с нарядом бойцов. Однако во время захвата ситуация выходит из-под контроля.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тайфун» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2023
График выхода всех сериалов
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