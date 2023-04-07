Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Merzlaya zemlya season 1 watch online

Merzlaya zemlya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Merzlaya zemlya Seasons Season 1
Мерзлая земля 18+
Title Сезон 1
Season premiere 7 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Merzlaya zemlya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Мерзлая земля» история жестокого серийного маньяка и убийцы показана не глазами полицейских или жертв, а также не самого преступника. Обо всем, что произошло, расскажет женщина, которая до последнего дня хранила верность Дмитрию Лебедю, обвиненному и признанному виновным в серии жестоких убийств. Но его любовница не допускала даже мысли о том, что он может быть как-то с этим связан. В 2019 году суд приговорил водителя такси к самой строгой мере наказания. Насильник останется за решеткой до конца своей жизни. Его жертвами стали 9 молодых женщин, некоторые смогли спастись.

Series rating

5.5
Rate 14 votes
5.9 IMDb

"Merzlaya zemlya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
7 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 May 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more