В 1 сезоне сериала «Мерзлая земля» история жестокого серийного маньяка и убийцы показана не глазами полицейских или жертв, а также не самого преступника. Обо всем, что произошло, расскажет женщина, которая до последнего дня хранила верность Дмитрию Лебедю, обвиненному и признанному виновным в серии жестоких убийств. Но его любовница не допускала даже мысли о том, что он может быть как-то с этим связан. В 2019 году суд приговорил водителя такси к самой строгой мере наказания. Насильник останется за решеткой до конца своей жизни. Его жертвами стали 9 молодых женщин, некоторые смогли спастись.