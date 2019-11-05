В 1 сезоне сериала «Расплата» на горнолыжном курорте Никита Долин познакомился с молодыми супругами, Аней и Андреем. Сначала они показались ему простыми ребятами, но спустя некоторое время жизнь предоставила ему случай убедиться в обратном. Аня чуть не совершает суицид, а Никита непостижимым образом слетает с трассы и попадает в больницу. Несчастный случай сблизил Аню с Никитой. Создается ощущение, что между ними начинается романтическая связь... Однако возможно, что их встреча не так уж и случайна. Вскоре с Андреем выходит незнакомый человек, который начинает шантажировать героя.