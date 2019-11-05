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Rasplata 2019, season 1

Rasplata season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rasplata Seasons Season 1
Расплата 12+
Title Сезон 1
Season premiere 5 November 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 7 hours 28 minutes
"Rasplata " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Расплата» на горнолыжном курорте Никита Долин познакомился с молодыми супругами, Аней и Андреем. Сначала они показались ему простыми ребятами, но спустя некоторое время жизнь предоставила ему случай убедиться в обратном. Аня чуть не совершает суицид, а Никита непостижимым образом слетает с трассы и попадает в больницу. Несчастный случай сблизил Аню с Никитой. Создается ощущение, что между ними начинается романтическая связь... Однако возможно, что их встреча не так уж и случайна. Вскоре с Андреем выходит незнакомый человек, который начинает шантажировать героя.

Season 1 Cast

Svetlana Smirnova-Martsinkevich
Svetlana Smirnova-Martsinkevich
Kirill Käro
Kirill Käro
Nikita Panfilov
Nikita Panfilov
All Season 1 Cast

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"Rasplata " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 November 2019
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 2019
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 November 2019
Серия 4
Season 1 Episode 4
6 November 2019
Серия 5
Season 1 Episode 5
6 November 2019
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 November 2019
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 November 2019
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 November 2019
TV series release schedule
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