Kapkan na sudyu season 1 watch online

Kapkan na sudyu season 1 poster
Капкан на судью 16+
Season premiere 15 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Капкан на судью» в центре событий оказывается судья Нестеров, добросовестный сотрудник правовой системы. За многолетнюю службу он заработал репутацию принципиального и честного человека с отменной интуицией на настоящих преступников. В день его 55-летия родственники и сослуживцы собираются на торжество в доме Нестерова. Во время праздника таинственным образом пропадает его дочь Анна. Дело о ее похищении принимается расследовать лучший следователь полиции, майор Забелин. Во время следственных мероприятий выясняется, что у образцового судьи Нестерова немало тайн...

7.4
Rate 17 votes
7.3 IMDb

Серия 1
Season 1 Episode 1
15 July 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 July 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 July 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 July 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 August 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
12 August 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
19 August 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
26 August 2022
