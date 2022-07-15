В 1 сезоне сериала «Капкан на судью» в центре событий оказывается судья Нестеров, добросовестный сотрудник правовой системы. За многолетнюю службу он заработал репутацию принципиального и честного человека с отменной интуицией на настоящих преступников. В день его 55-летия родственники и сослуживцы собираются на торжество в доме Нестерова. Во время праздника таинственным образом пропадает его дочь Анна. Дело о ее похищении принимается расследовать лучший следователь полиции, майор Забелин. Во время следственных мероприятий выясняется, что у образцового судьи Нестерова немало тайн...