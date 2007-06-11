В 1 сезоне сериала «Бухта пропавших дайверов» события разворачиваются в небольшом российском городе на морском побережье. Михаил Перов – профессиональный аквалангист и неудавшийся бизнесмен, погрязший в карточных долгах. Ему приходится вернуться на родину после странного сообщения от друга детства Гарика Седых. Тот просит его о какой-то помощи, но к моменту прибытия Миши парень уже мертв. Причем у полиции нет зацепок… или же попросту нет желания искать убийцу Гарика. Вместе со своим младшим братом Алексеем герой начинает собственное расследование и выходит на банду местного вора в законе.