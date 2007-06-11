Menu
Buhta propavshih dayverov 2007, season 1

Buhta propavshih dayverov season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Buhta propavshih dayverov Seasons Season 1
Бухта пропавших дайверов 16+
Title Сезон 1
Season premiere 11 June 2007
Production year 2007
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 56 minutes
"Buhta propavshih dayverov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бухта пропавших дайверов» события разворачиваются в небольшом российском городе на морском побережье. Михаил Перов – профессиональный аквалангист и неудавшийся бизнесмен, погрязший в карточных долгах. Ему приходится вернуться на родину после странного сообщения от друга детства Гарика Седых. Тот просит его о какой-то помощи, но к моменту прибытия Миши парень уже мертв. Причем у полиции нет зацепок… или же попросту нет желания искать убийцу Гарика. Вместе со своим младшим братом Алексеем герой начинает собственное расследование и выходит на банду местного вора в законе.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Buhta propavshih dayverov List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
11 June 2007
Серия 2
Season 1 Episode 2
11 June 2007
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 June 2007
Серия 4
Season 1 Episode 4
11 June 2007
