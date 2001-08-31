В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших 2» продолжаются увлекательные и порой опасные приключения оперуполномоченного Сергея Никольского и его коллег. С предыдущих событий минует пять лет, и в Москве встречают новое тысячелетие – долгожданный 2000 год. Однако смена исторических вех никак не отражается на столичной преступности. В городе по-прежнему хватает и бандитов, и рэкетиров, и наркоторговцев, и девушек легкого поведения вместе с их «крышей». Никольский посвящает всего себя службе в отделе милиции на Патриарших, однако его жизнь переворачивает внезапная влюбленность.