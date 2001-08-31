Menu
Na uglu, u Patriarshih 2 season 1 watch online

Na uglu, u Patriarshih 2 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Na uglu, u Patriarshih 2 Seasons Season 1
На углу, у Патриарших 2 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 August 2001
Production year 2001
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
"Na uglu, u Patriarshih 2" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших 2» продолжаются увлекательные и порой опасные приключения оперуполномоченного Сергея Никольского и его коллег. С предыдущих событий минует пять лет, и в Москве встречают новое тысячелетие – долгожданный 2000 год. Однако смена исторических вех никак не отражается на столичной преступности. В городе по-прежнему хватает и бандитов, и рэкетиров, и наркоторговцев, и девушек легкого поведения вместе с их «крышей». Никольский посвящает всего себя службе в отделе милиции на Патриарших, однако его жизнь переворачивает внезапная влюбленность.

Series rating

3.7
Rate 13 votes
3.7 IMDb

"Na uglu, u Patriarshih 2" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 August 2001
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 September 2001
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 September 2001
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2001
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2001
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 October 2001
Серия 7
Season 1 Episode 7
12 October 2001
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 October 2001
Серия 9
Season 1 Episode 9
26 October 2001
Серия 10
Season 1 Episode 10
3 November 2001
