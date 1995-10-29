В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших» на дворе 1995 год, в центре Москвы работает самое обычное отделение милиции. В нем служит Сергей Никольский – опытный оперуполномоченный, который руководствуется в работе не столько должностной инструкцией, сколько собственным чувством справедливости и моральными качествами. Неудивительно, что к нему обращаются за помощью не только старые друзья, но и простые москвичи, попавшие в переделку. Никольский берет на себя самые опасные дела и запутанные расследования. Он пытается оправдать подростка-подрывника, выслеживает банду фарцовщиков и останавливает ограбление ювелирного.