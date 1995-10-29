Menu
Na uglu, u Patriarshih season 1 watch online

Na uglu, u Patriarshih season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Na uglu, u Patriarshih Seasons Season 1
На углу, у Патриарших 16+
Title Сезон 1
Season premiere 29 October 1995
Production year 1995
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Na uglu, u Patriarshih" season 1 description

В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших» на дворе 1995 год, в центре Москвы работает самое обычное отделение милиции. В нем служит Сергей Никольский – опытный оперуполномоченный, который руководствуется в работе не столько должностной инструкцией, сколько собственным чувством справедливости и моральными качествами. Неудивительно, что к нему обращаются за помощью не только старые друзья, но и простые москвичи, попавшие в переделку. Никольский берет на себя самые опасные дела и запутанные расследования. Он пытается оправдать подростка-подрывника, выслеживает банду фарцовщиков и останавливает ограбление ювелирного.

Series rating

5.3
Rate 12 votes
5.5 IMDb

"Na uglu, u Patriarshih" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 1 Episode 1
29 October 1995
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 November 1995
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 November 1995
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 November 1995
