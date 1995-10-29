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На углу, у Патриарших 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала На углу, у Патриарших
Киноафиша Сериалы На углу, у Патриарших Сезоны Сезон 1

На углу, у Патриарших 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «На углу, у Патриарших»

В 1 сезоне сериала «На углу, у Патриарших» на дворе 1995 год, в центре Москвы работает самое обычное отделение милиции. В нем служит Сергей Никольский – опытный оперуполномоченный, который руководствуется в работе не столько должностной инструкцией, сколько собственным чувством справедливости и моральными качествами. Неудивительно, что к нему обращаются за помощью не только старые друзья, но и простые москвичи, попавшие в переделку. Никольский берет на себя самые опасные дела и запутанные расследования. Он пытается оправдать подростка-подрывника, выслеживает банду фарцовщиков и останавливает ограбление ювелирного.

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5.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «На углу, у Патриарших» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 1995
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 1995
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 1995
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 1995
График выхода всех сериалов
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