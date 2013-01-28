В 1 сезоне сериала «Гром» капитан Прохоров не остановится ни перед чем ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Он не способен безразлично отнестись к ситуации, которая связана с беззаконием или обманом. Борется с преступниками Прохоров не один. Везде и всюду его неизменно сопровождает верный конь по кличке Гром. Он обладает потрясающим чутьем и сообразительностью, которые помогают ему спасти жизнь своего владельца. Прохоров и Гром – безупречный альянс. Они находят людей, ответственных за похищение икон, раскрывают дело с киднеппингом, сажают за решетку опасных преступников и оказывают помощь всем, кто в этом нуждается.