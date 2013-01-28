Menu
Grom 2013, season 1

Grom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Grom Seasons Season 1
Гром 12+
Original title Сезон 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Grom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Гром» капитан Прохоров не остановится ни перед чем ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Он не способен безразлично отнестись к ситуации, которая связана с беззаконием или обманом. Борется с преступниками Прохоров не один. Везде и всюду его неизменно сопровождает верный конь по кличке Гром. Он обладает потрясающим чутьем и сообразительностью, которые помогают ему спасти жизнь своего владельца. Прохоров и Гром – безупречный альянс. Они находят людей, ответственных за похищение икон, раскрывают дело с киднеппингом, сажают за решетку опасных преступников и оказывают помощь всем, кто в этом нуждается.

"Grom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 January 2013
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 January 2013
Серия 3
Season 1 Episode 3
29 January 2013
Серия 4
Season 1 Episode 4
29 January 2013
Серия 5
Season 1 Episode 5
30 January 2013
Серия 6
Season 1 Episode 6
30 January 2013
Серия 7
Season 1 Episode 7
31 January 2013
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 January 2013
