Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sosedi season 1 watch online

Sosedi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sosedi Seasons Season 1
Соседи 16+
Title Сезон 1
Season premiere 2 January 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Sosedi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Соседи» два ближайших друг к другу дома в одном элитном коттеджном поселке недалеко от городка Чугунска покупают две совершенно разных семьи. Кроме того, они оказываются единственными жителями этого поселка, ведь остальные коттеджи не достраивают из-за внезапно грянувшего финансового кризиса. Таким образом, в глуши оказываются обычная среднестатистическая российская семья Полевых и совершенно неожиданное в этих краях американское семейство Шенкли. Только есть одна проблема: новые соседи буквально на дух друг друга не переносят. Теперь им предстоит настоящая холодная война.

Series rating

0.0
Rate 1 vote

"Sosedi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 January 2018
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 January 2018
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 January 2018
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 January 2018
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 January 2018
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 January 2018
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 January 2018
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 January 2018
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 January 2018
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 January 2018
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 January 2018
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 January 2018
Серия 13
Season 1 Episode 13
6 January 2018
Серия 14
Season 1 Episode 14
6 January 2018
Серия 15
Season 1 Episode 15
7 January 2018
Серия 16
Season 1 Episode 16
7 January 2018
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more