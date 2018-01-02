В 1 сезоне сериала «Соседи» два ближайших друг к другу дома в одном элитном коттеджном поселке недалеко от городка Чугунска покупают две совершенно разных семьи. Кроме того, они оказываются единственными жителями этого поселка, ведь остальные коттеджи не достраивают из-за внезапно грянувшего финансового кризиса. Таким образом, в глуши оказываются обычная среднестатистическая российская семья Полевых и совершенно неожиданное в этих краях американское семейство Шенкли. Только есть одна проблема: новые соседи буквально на дух друг друга не переносят. Теперь им предстоит настоящая холодная война.