Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Tolko ty season 1 watch online

Tolko ty season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tolko ty Seasons Season 1
Только ты 16+
Title Сезон 1
Season premiere 14 June 2011
Production year 2011
Number of episodes 8
Runtime 5 hours 44 minutes
"Tolko ty" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Только ты» юная сирота Лиза Субботина живет в небольшом провинциальном городке в советские годы. После смерти родителей ее воспитывает заботливая бабушка, но она не дает девушке того, что дала бы родная мать. Поступив в университет, героиня безумно влюбляется в самого завидного жениха курса – спортсмена, красавчика и любимца девушек Валерия Смирнова. Чувство оказывается взаимным, и Лиза искренне верит, что вскоре пойдет с возлюбленным под венец. Однако свадебные колокола звенят не для нее, а для ее лучшей подруги Марины. Валера женится на ней, так как она приходится дочерью видному партийному деятелю.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Tolko ty" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
14 June 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
14 June 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 June 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 June 2011
Серия 5
Season 1 Episode 5
16 June 2011
Серия 6
Season 1 Episode 6
16 June 2011
Серия 7
Season 1 Episode 7
17 June 2011
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 June 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more