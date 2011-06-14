В 1 сезоне сериала «Только ты» юная сирота Лиза Субботина живет в небольшом провинциальном городке в советские годы. После смерти родителей ее воспитывает заботливая бабушка, но она не дает девушке того, что дала бы родная мать. Поступив в университет, героиня безумно влюбляется в самого завидного жениха курса – спортсмена, красавчика и любимца девушек Валерия Смирнова. Чувство оказывается взаимным, и Лиза искренне верит, что вскоре пойдет с возлюбленным под венец. Однако свадебные колокола звенят не для нее, а для ее лучшей подруги Марины. Валера женится на ней, так как она приходится дочерью видному партийному деятелю.