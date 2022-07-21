В 1 сезоне сериала «Последние кинозвезды» в центре событий оказываются знаменитые американские актеры Пол Ньюман и Джоан Вудворд. Их семейная жизнь вовсе не была похожа на истории из мыльных опер, однако продлилась почти полвека. Пол был обладателем самых известных голубых глаз в Голливуде. Она в 28 лет уже получила престижные награды «Оскар» и «Золотой глобус». Полу Ньюману потребовалось пять лет, чтобы добиться расположения Джоан Вудворд. Они удивляли и восхищали всех вокруг незыблемостью своего союза и нетипичной для актерской среды преданностью. Мало кто знает, что большая история любви начиналась с дружбы.