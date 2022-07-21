Menu
The Last Movie Stars 2022, season 1

The Last Movie Stars season 1 poster
The Last Movie Stars
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 21 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"The Last Movie Stars" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Последние кинозвезды» в центре событий оказываются знаменитые американские актеры Пол Ньюман и Джоан Вудворд. Их семейная жизнь вовсе не была похожа на истории из мыльных опер, однако продлилась почти полвека. Пол был обладателем самых известных голубых глаз в Голливуде. Она в 28 лет уже получила престижные награды «Оскар» и «Золотой глобус». Полу Ньюману потребовалось пять лет, чтобы добиться расположения Джоан Вудворд. Они удивляли и восхищали всех вокруг незыблемостью своего союза и нетипичной для актерской среды преданностью. Мало кто знает, что большая история любви начиналась с дружбы.

Series rating

8.0
Rate 11 votes
8 IMDb

The Last Movie Stars List of episodes

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
21 July 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 July 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
21 July 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
21 July 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
21 July 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 July 2022
