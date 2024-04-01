Menu
Neukrotimaya Neupokoeva 2024, season 1

Neukrotimaya Neupokoeva season 1 poster
Neukrotimaya Neupokoeva 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 April 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Neukrotimaya Neupokoeva" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Неукротимая Неупокоева» Зоя Неупокоева являет собой образец успешной прогрессивной женщины 21-го века. Она даже руку и сердце своего избраннику предложила сама. Правда, вскоре они расстались, и до свадьбы дело так и не дошло. Но потом Зое вовсе стало не до личных проблем. В ее семье настоящий переполох – куда-то пропали без вести племянники Зои. Пытаясь разобраться в этом странном деле, она просит о помощи следователя Дениса. Когда-то Зою связывали с этим человеком романтические отношения, но они разошлись, поскольку Зоя предпочла сконцентрироваться на карьере. Правда, теперь Зоя об этом пожалела.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.7 IMDb

Neukrotimaya Neupokoeva List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 April 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 April 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 April 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 April 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 April 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
4 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
4 April 2024
