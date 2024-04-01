В 1 сезоне сериала «Неукротимая Неупокоева» Зоя Неупокоева являет собой образец успешной прогрессивной женщины 21-го века. Она даже руку и сердце своего избраннику предложила сама. Правда, вскоре они расстались, и до свадьбы дело так и не дошло. Но потом Зое вовсе стало не до личных проблем. В ее семье настоящий переполох – куда-то пропали без вести племянники Зои. Пытаясь разобраться в этом странном деле, она просит о помощи следователя Дениса. Когда-то Зою связывали с этим человеком романтические отношения, но они разошлись, поскольку Зоя предпочла сконцентрироваться на карьере. Правда, теперь Зоя об этом пожалела.