Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Kaos 2024, season 1

Kaos season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kaos Seasons Season 1
Kaos
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Kaos" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Каоc» события разворачиваются в обычном современном мире. Втайне от простых людей в мегаполисах среди них живут древнегреческие боги. Они растеряли значительную часть своей силы и власти, а на смену огромным амбициям пришел страх перед новым временем. Великий Зевс, который когда-то возглавлял пантеон и не знал себе равных ни среди богов, ни среди людей, чувствует, что его окончательное падение не за горами. Он находит на своем лице первую за много тысяч лет морщину и решает действовать. В первую очередь он хочет отыскать остальных богов и вернуть им былое место в этом мире.

Series rating

7.2
Rate 12 votes
7.4 IMDb

"Kaos" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 August 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 August 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 August 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 August 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 August 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
29 August 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
29 August 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
29 August 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more