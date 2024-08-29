В 1 сезоне сериала «Каоc» события разворачиваются в обычном современном мире. Втайне от простых людей в мегаполисах среди них живут древнегреческие боги. Они растеряли значительную часть своей силы и власти, а на смену огромным амбициям пришел страх перед новым временем. Великий Зевс, который когда-то возглавлял пантеон и не знал себе равных ни среди богов, ни среди людей, чувствует, что его окончательное падение не за горами. Он находит на своем лице первую за много тысяч лет морщину и решает действовать. В первую очередь он хочет отыскать остальных богов и вернуть им былое место в этом мире.