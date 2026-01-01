Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Seasoned , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Seasoned Seasons Season 1
Seasoned
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Seasoned" season 1 description

В 1-м сезоне сериала Seasoned в центре событий оказываются несколько героев среднего возраста, которые приняли решение сделать ближайшие годы своей жизни самыми запоминающимися. Фейт и Анита занимаются организацией певческой группы. Их близкие далеко не в восторге от этой затеи. Несколько женщин проходят прослушивание и полны решимости стать новыми участницами коллектива. В жизни Грейс полна взлетов и падений. Она готовится к важному для нее кастингу. Дэвид оказывается Тони содействие в реализации идеи об открытии вечернего клуба. К Дэвиду неожиданно приезжает его брат, а Тони получает известия, которые изменят его жизнь.

Series rating

9.1
Rate 13 votes
9.3 IMDb

"Seasoned" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more