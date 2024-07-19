Menu
Lady in the Lake 2024, season 1

Lady in the Lake 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 July 2024
Production year 2024
Number of episodes 7
Runtime 6 hours 11 minutes
"Lady in the Lake" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Женщина в озере» в центре событий оказывается простая домохозяйка из Балтимора по имени Мэдди Шварц. В ее жизни происходят значительные изменения после громкого убийства, случившегося в тихом городке. Она с энтузиазмом принимается за расследование и навлекает на себя гнев активистки, которая сражается за права чернокожих. Ее имя – Клео Шервуд. Эта женщина стремится внедрить в общество программу, которая нацелена на защиту прав афроамериканцев. Вместе с тем она успевает заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством. Клео привыкла занимать лидирующую позицию среди городской общественности...

Series rating

5.8
Rate 12 votes
6 IMDb

"Lady in the Lake" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 1 Episode 1
19 July 2024
It has to do with the search for the marvelous
Season 1 Episode 2
19 July 2024
I was the first to see her dead. You were the last to see her alive
Season 1 Episode 3
26 July 2024
Innocence leaves when you discover cruelty. First in others, then in yourself.
Season 1 Episode 4
2 August 2024
Every time someone turns up dead in that lake, it does seem to lead to you.
Season 1 Episode 5
9 August 2024
I know who killed Cleo Johnson
Season 1 Episode 6
16 August 2024
My story
Season 1 Episode 7
23 August 2024
