В 1 сезоне сериала «Женщина в озере» в центре событий оказывается простая домохозяйка из Балтимора по имени Мэдди Шварц. В ее жизни происходят значительные изменения после громкого убийства, случившегося в тихом городке. Она с энтузиазмом принимается за расследование и навлекает на себя гнев активистки, которая сражается за права чернокожих. Ее имя – Клео Шервуд. Эта женщина стремится внедрить в общество программу, которая нацелена на защиту прав афроамериканцев. Вместе с тем она успевает заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством. Клео привыкла занимать лидирующую позицию среди городской общественности...