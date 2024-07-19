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Женщина в озере 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Женщина в озере
Киноафиша Сериалы Женщина в озере Сезоны Сезон 1

Lady in the Lake 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 7
Продолжительность сезона 6 часов 11 минут
О чем 1-й сезон сериала «Женщина в озере»

В 1 сезоне сериала «Женщина в озере» в центре событий оказывается простая домохозяйка из Балтимора по имени Мэдди Шварц. В ее жизни происходят значительные изменения после громкого убийства, случившегося в тихом городке. Она с энтузиазмом принимается за расследование и навлекает на себя гнев активистки, которая сражается за права чернокожих. Ее имя – Клео Шервуд. Эта женщина стремится внедрить в общество программу, которая нацелена на защиту прав афроамериканцев. Вместе с тем она успевает заниматься воспитанием детей и домашним хозяйством. Клео привыкла занимать лидирующую позицию среди городской общественности...

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Список серий 1-го сезона сериала «Женщина в озере» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Вы знали, что морские коньки - рыбки? Did you know Seahorses are fish?
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2024
Это связано с поиском чудесноогоо It has to do with the search for the marvelous
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2024
Я первая увидела ее мертвой. Ты последняя видела ее живой I was the first to see her dead. You were the last to see her alive
Сезон 1 Серия 3
26 июля 2024
Ненависть уходит, когда ты признаешь жестокость. Сначала в других, потом в себе. Innocence leaves when you discover cruelty. First in others, then in yourself.
Сезон 1 Серия 4
2 августа 2024
Каждый раз, когда в озере находят труп, след ведет к тебе Every time someone turns up dead in that lake, it does seem to lead to you.
Сезон 1 Серия 5
9 августа 2024
Я знаю кто убил Клео Джонсон I know who killed Cleo Johnson
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2024
Моя история My story
Сезон 1 Серия 7
23 августа 2024
График выхода всех сериалов
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