Sprosi Martu season 1 watch online

Season premiere 27 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
В 1 сезоне сериала «Спроси Марту» главной героине, умной и эффектной женщине, удалось построить прекрасную карьеру адвоката. Однако она решила работать в особой специфике: Марта принимает только клиентов-женщин. При этом в зале суда она демонстрирует себя настоящим профессионалом: практически во всех процессах Марта победила. Женщина готова пойти на многое ради результата, даже если это не вполне согласуется с буквой закона. Все меняется после того, как на кону оказывается ее собственная жизнь и благополучие ее ребенка. В этот момент Марта расписывается в своей беспомощности.

6.7
Rate 13 votes
6.7 IMDb

