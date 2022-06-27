В 1 сезоне сериала «Спроси Марту» главной героине, умной и эффектной женщине, удалось построить прекрасную карьеру адвоката. Однако она решила работать в особой специфике: Марта принимает только клиентов-женщин. При этом в зале суда она демонстрирует себя настоящим профессионалом: практически во всех процессах Марта победила. Женщина готова пойти на многое ради результата, даже если это не вполне согласуется с буквой закона. Все меняется после того, как на кону оказывается ее собственная жизнь и благополучие ее ребенка. В этот момент Марта расписывается в своей беспомощности.