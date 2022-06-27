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Спроси Марту 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Спроси Марту
Киноафиша Сериалы Спроси Марту Сезоны Сезон 1

Спроси Марту 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спроси Марту»

В 1 сезоне сериала «Спроси Марту» главной героине, умной и эффектной женщине, удалось построить прекрасную карьеру адвоката. Однако она решила работать в особой специфике: Марта принимает только клиентов-женщин. При этом в зале суда она демонстрирует себя настоящим профессионалом: практически во всех процессах Марта победила. Женщина готова пойти на многое ради результата, даже если это не вполне согласуется с буквой закона. Все меняется после того, как на кону оказывается ее собственная жизнь и благополучие ее ребенка. В этот момент Марта расписывается в своей беспомощности.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Спроси Марту» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
27 июня 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
27 июня 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 июля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
11 июля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
11 июля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2022
График выхода всех сериалов
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