В 1 сезоне сериала «Крепкие орешки» зрители знакомятся с главными героями – бесстрашными полицейскими-напарниками из Петербурга. Юрий Романов и Леонид Лавров служат операми в УВД Комендантского района и работают вместе. При этом они – полные противоположности. Один из мужчин – идеальный семьянин, ответственный сотрудник и увлеченный спортсмен, а второй – бабник, разгильдяй и любитель выпивки. На пару эти двое порождают поистине взрывоопасную смесь… однако именно она оказывается роковой ловушкой даже для самых опасных преступников. Когда в городе происходит убийство, начальство обращается к ним.