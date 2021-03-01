Menu
Krepkie oreshki season 1 watch online

Krepkie oreshki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Krepkie oreshki Seasons Season 1
Крепкие орешки 16+
Title Сезон 1
Season premiere 1 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 32
Runtime 25 hours 36 minutes
"Krepkie oreshki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крепкие орешки» зрители знакомятся с главными героями – бесстрашными полицейскими-напарниками из Петербурга. Юрий Романов и Леонид Лавров служат операми в УВД Комендантского района и работают вместе. При этом они – полные противоположности. Один из мужчин – идеальный семьянин, ответственный сотрудник и увлеченный спортсмен, а второй – бабник, разгильдяй и любитель выпивки. На пару эти двое порождают поистине взрывоопасную смесь… однако именно она оказывается роковой ловушкой даже для самых опасных преступников. Когда в городе происходит убийство, начальство обращается к ним.

Series rating

5.4
Rate 11 votes
5.5 IMDb

"Krepkie oreshki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 March 2021
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 March 2021
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 March 2021
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 March 2021
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 March 2021
Серия 6
Season 1 Episode 6
9 March 2021
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 March 2021
Серия 8
Season 1 Episode 8
11 March 2021
Серия 9
Season 1 Episode 9
15 March 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 March 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 March 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
18 March 2021
Серия 13
Season 1 Episode 13
22 March 2021
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 March 2021
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 March 2021
Серия 16
Season 1 Episode 16
25 March 2021
Серия 17
Season 1 Episode 17
29 March 2021
Серия 18
Season 1 Episode 18
30 March 2021
Серия 19
Season 1 Episode 19
31 March 2021
Серия 20
Season 1 Episode 20
1 April 2021
Серия 21
Season 1 Episode 21
5 April 2021
Серия 22
Season 1 Episode 22
6 April 2021
Серия 23
Season 1 Episode 23
7 April 2021
Серия 24
Season 1 Episode 24
8 April 2021
Серия 25
Season 1 Episode 25
12 April 2021
Серия 26
Season 1 Episode 26
13 April 2021
Серия 27
Season 1 Episode 27
14 April 2021
Серия 28
Season 1 Episode 28
15 April 2021
Серия 29
Season 1 Episode 29
19 April 2021
Серия 30
Season 1 Episode 30
20 April 2021
Серия 31
Season 1 Episode 31
21 April 2021
Серия 32
Season 1 Episode 32
22 April 2021
