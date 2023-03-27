В 1 сезоне сериала «Заполярный вальс» молодая женщина-хирург Алена Белькова живет в Москве с отцом – влиятельным столичным врачом – и готовится к свадьбе с его другом и помощником. Но неожиданно она узнает об измене жениха. А отец не только не встает на ее защиту, но и требует у дочери не отменять эту выгодную свадьбу. Разочаровавшись во всем, что окружало ее в последние годы, Алена уезжает в родной город на Севере и начинает жизнь с чистого лица. Это дается героине непросто, ведь здесь когда-то умерла ее мать, да и воспоминания о разрушенном счастье не дают ей покоя. Девушка находит место простого рядового врача в местной больнице.