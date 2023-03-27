Menu
Zapolyarnyy vals 2023, season 1

Zapolyarnyy vals season 1 poster
Season premiere 27 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Заполярный вальс» молодая женщина-хирург Алена Белькова живет в Москве с отцом – влиятельным столичным врачом – и готовится к свадьбе с его другом и помощником. Но неожиданно она узнает об измене жениха. А отец не только не встает на ее защиту, но и требует у дочери не отменять эту выгодную свадьбу. Разочаровавшись во всем, что окружало ее в последние годы, Алена уезжает в родной город на Севере и начинает жизнь с чистого лица. Это дается героине непросто, ведь здесь когда-то умерла ее мать, да и воспоминания о разрушенном счастье не дают ей покоя. Девушка находит место простого рядового врача в местной больнице.

8.1
Rate 12 votes
7.4 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
29 March 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 March 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
30 March 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
30 March 2023
