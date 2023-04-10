Menu
Za polchasa do vesny season 1 watch online

Za polchasa do vesny season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Za polchasa do vesny Seasons Season 1
За полчаса до весны 18+
Title Сезон 1
Season premiere 10 April 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 48 minutes
"Za polchasa do vesny" season 1 description

В 1 сезоне сериала «За полчаса до весны» в 70-е годы в Свердловске живет обычный советский юноша Володя Мулявин. Но все же он отличается от большинства своих сверстников: у него есть настоящая мечта всей жизни – стать известным музыкантом. Он сам учится играть на дешевенькой гитаре, игнорируя насмешки одноклассников и неодобрение родителей. После школы он отправляется в армию и попадает в белорусскую воинскую часть, где впервые встречает единомышленников – других талантливых ребят, готовых играть в его группе. Вместе они создают ансамбль и называют его «Песняры». Совсем скоро они становятся самой популярной группой СССР.

Series rating

6.8
Rate 13 votes
7 IMDb

"Za polchasa do vesny" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 April 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 April 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
11 April 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 April 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
13 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
17 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
18 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
19 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
20 April 2023
