В 1 сезоне сериала «За полчаса до весны» в 70-е годы в Свердловске живет обычный советский юноша Володя Мулявин. Но все же он отличается от большинства своих сверстников: у него есть настоящая мечта всей жизни – стать известным музыкантом. Он сам учится играть на дешевенькой гитаре, игнорируя насмешки одноклассников и неодобрение родителей. После школы он отправляется в армию и попадает в белорусскую воинскую часть, где впервые встречает единомышленников – других талантливых ребят, готовых играть в его группе. Вместе они создают ансамбль и называют его «Песняры». Совсем скоро они становятся самой популярной группой СССР.