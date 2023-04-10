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За полчаса до весны 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала За полчаса до весны
Киноафиша Сериалы За полчаса до весны Сезоны Сезон 1

За полчаса до весны 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 9
Продолжительность сезона 7 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «За полчаса до весны»

В 1 сезоне сериала «За полчаса до весны» в 70-е годы в Свердловске живет обычный советский юноша Володя Мулявин. Но все же он отличается от большинства своих сверстников: у него есть настоящая мечта всей жизни – стать известным музыкантом. Он сам учится играть на дешевенькой гитаре, игнорируя насмешки одноклассников и неодобрение родителей. После школы он отправляется в армию и попадает в белорусскую воинскую часть, где впервые встречает единомышленников – других талантливых ребят, готовых играть в его группе. Вместе они создают ансамбль и называют его «Песняры». Совсем скоро они становятся самой популярной группой СССР.

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Список серий 1-го сезона сериала «За полчаса до весны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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