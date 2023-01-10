Menu
Russkie 2023, season 1

Русские 16+
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 36 minutes
"Russkie" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Русские» события разворачиваются в 2003 году. Главными действующими лицами являются российские разведчики Кэтрин и Жорж Готье. Они давно живут в Вашингтоне, каждый день ходят на работу. Жорж является преподавателем в институте Джортауна, а Кэтрин управляет фотостудией. Внешне они ничем не отличаются от остальных американцев. И никто – ни друзья, ни даже их дети – не догадывается, что настоящие имена Готье – Вера Свиблова и Антон Вязин. Разведчики должны выяснить подробности тайного плана американского правительства, цель которого – захват контроля над российской экономикой.

Series rating

5.3
5.4 IMDb

Russkie List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
10 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
10 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 January 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
19 January 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 January 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
26 January 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
31 January 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
2 February 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
7 February 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
9 February 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
14 February 2023
