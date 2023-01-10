В 1 сезоне сериала «Русские» события разворачиваются в 2003 году. Главными действующими лицами являются российские разведчики Кэтрин и Жорж Готье. Они давно живут в Вашингтоне, каждый день ходят на работу. Жорж является преподавателем в институте Джортауна, а Кэтрин управляет фотостудией. Внешне они ничем не отличаются от остальных американцев. И никто – ни друзья, ни даже их дети – не догадывается, что настоящие имена Готье – Вера Свиблова и Антон Вязин. Разведчики должны выяснить подробности тайного плана американского правительства, цель которого – захват контроля над российской экономикой.