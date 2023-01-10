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Русские 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Русские
Киноафиша Сериалы Русские Сезоны Сезон 1

Русские 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Русские»

В 1 сезоне сериала «Русские» события разворачиваются в 2003 году. Главными действующими лицами являются российские разведчики Кэтрин и Жорж Готье. Они давно живут в Вашингтоне, каждый день ходят на работу. Жорж является преподавателем в институте Джортауна, а Кэтрин управляет фотостудией. Внешне они ничем не отличаются от остальных американцев. И никто – ни друзья, ни даже их дети – не догадывается, что настоящие имена Готье – Вера Свиблова и Антон Вязин. Разведчики должны выяснить подробности тайного плана американского правительства, цель которого – захват контроля над российской экономикой.

Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Список серий сериала Русские График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 января 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 января 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 января 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 февраля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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