В 1 сезоне сериала «Доктор Краснов» действие происходит в терапевтическом отделении российской больницы. Здесь работает одаренный врач, практически гениальный диагност Андрей Краснов, который и руководит отделением. Но однажды мужчина попадает в аварию на дороге и теряет все воспоминания о последних десяти годах своей жизни. Теперь ему приходится исполнять обязанности простого медбрата и учиться всему заново, ведь бросать медицину он не хочет. Кроме того, Андрей с ужасом понимает, что не помнит ничего о разводе с женой. Он по-прежнему любит Анну и их общую дочь, а они не хотят его даже знать.