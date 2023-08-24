Menu
Russian
Doktor Krasnov 2023, season 1

Доктор Краснов 12+
Season 1
Season premiere 24 August 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Doktor Krasnov" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доктор Краснов» действие происходит в терапевтическом отделении российской больницы. Здесь работает одаренный врач, практически гениальный диагност Андрей Краснов, который и руководит отделением. Но однажды мужчина попадает в аварию на дороге и теряет все воспоминания о последних десяти годах своей жизни. Теперь ему приходится исполнять обязанности простого медбрата и учиться всему заново, ведь бросать медицину он не хочет. Кроме того, Андрей с ужасом понимает, что не помнит ничего о разводе с женой. Он по-прежнему любит Анну и их общую дочь, а они не хотят его даже знать.

Series rating

7.0
16 votes
7.1 IMDb

"Doktor Krasnov" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
24 August 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
24 August 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 August 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 August 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
24 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
24 August 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
24 August 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 August 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
24 August 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
24 August 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 August 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
24 August 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 August 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
24 August 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
24 August 2023
