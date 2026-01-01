В 1 сезоне сериала «Доброе сердце» девочка по имени Кира рано лишается матери. Когда она взрослеет, отец находит новую супругу, но отношения между женщинами не складываются. Кира переезжает в дом своей любимой учительницы Таисии Ивановны, которая принимает девушку как родную дочь. Когда умирает и она, героиня остается одна. Поддерживает ее только парень Макс, от которого она ждет ребенка. Однако счастье оказывается недостижимым: Кира теряет малыша. Они с Максимом решают принять в семью чужого брошенного младенца Андрюшу. По стечению обстоятельств он оказывается родным внуком Таисии Ивановны.