Uncoupled 2022, season 1

Uncoupled
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Uncoupled" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без пары» в свои 45 лет Майкл считает себя абсолютно счастливым человеком. Он живет в Нью-Йорке со своим любимым человеком. Они находятся в отношениях уже 17 лет, и Майкл уверен, что им предстоит встретить старость вместе. Каково же было удивление мужчины, когда его партнер внезапно заявил о том, что им необходимо расстаться. Идеальный мир рухнул в одночасье. В первую же ночь Майклу приходится столкнуться с двумя кошмарами: ощутить нехватку человека, которого он считал родственной душой, и внезапно обнаружить себя одиноким немолодым геем в большом городе.

Series rating

7.1
Rate 12 votes
7 IMDb

Uncoupled List of episodes

Season 1
Season 2
Chapter 1
Season 1 Episode 1
29 July 2022
Chapter 2
Season 1 Episode 2
29 July 2022
Chapter 3
Season 1 Episode 3
29 July 2022
Chapter 4
Season 1 Episode 4
29 July 2022
Chapter 5
Season 1 Episode 5
29 July 2022
Chapter 6
Season 1 Episode 6
29 July 2022
Chapter 7
Season 1 Episode 7
29 July 2022
Chapter 8
Season 1 Episode 8
29 July 2022
