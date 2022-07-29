В 1 сезоне сериала «Без пары» в свои 45 лет Майкл считает себя абсолютно счастливым человеком. Он живет в Нью-Йорке со своим любимым человеком. Они находятся в отношениях уже 17 лет, и Майкл уверен, что им предстоит встретить старость вместе. Каково же было удивление мужчины, когда его партнер внезапно заявил о том, что им необходимо расстаться. Идеальный мир рухнул в одночасье. В первую же ночь Майклу приходится столкнуться с двумя кошмарами: ощутить нехватку человека, которого он считал родственной душой, и внезапно обнаружить себя одиноким немолодым геем в большом городе.