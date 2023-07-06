В 1 сезоне сериала «Украденная жизнь» в центре событий оказываются сводные сестры Мария и Василиса. Каждая из них жила своей жизнью, даже не догадываясь о том, что где-то у нее есть кровная родственница. Но прошло много лет, девушки выросли, а их жизненные пути все-таки пересеклись. Правда, эта знаменательная встреча не принесла счастья ни одной из них. Обе героини оказались разменной монетой в игре жестокого мужчины, одержимого желанием получить свое место под солнцем. Он обманул обеих сестер, сделал им предложение и вынудил стать соперницами. Маше и Василисе предстоит разобраться, кому они могут доверять.