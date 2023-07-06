Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ukradennaya zhizn 2022 - 2023, season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Ukradennaya zhizn Seasons Season 1
Украденная жизнь
Title Сезон 1
Season premiere 6 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"Ukradennaya zhizn" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Украденная жизнь» в центре событий оказываются сводные сестры Мария и Василиса. Каждая из них жила своей жизнью, даже не догадываясь о том, что где-то у нее есть кровная родственница. Но прошло много лет, девушки выросли, а их жизненные пути все-таки пересеклись. Правда, эта знаменательная встреча не принесла счастья ни одной из них. Обе героини оказались разменной монетой в игре жестокого мужчины, одержимого желанием получить свое место под солнцем. Он обманул обеих сестер, сделал им предложение и вынудил стать соперницами. Маше и Василисе предстоит разобраться, кому они могут доверять.

Series rating

8.8
Rate 14 votes
7.4 IMDb

Ukradennaya zhizn List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 July 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 July 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 July 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
13 July 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 July 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
20 July 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 July 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
27 July 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more