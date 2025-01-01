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Украденная жизнь 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Украденная жизнь Сезоны Сезон 1

Украденная жизнь
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Украденная жизнь»

В 1 сезоне сериала «Украденная жизнь» в центре событий оказываются сводные сестры Мария и Василиса. Каждая из них жила своей жизнью, даже не догадываясь о том, что где-то у нее есть кровная родственница. Но прошло много лет, девушки выросли, а их жизненные пути все-таки пересеклись. Правда, эта знаменательная встреча не принесла счастья ни одной из них. Обе героини оказались разменной монетой в игре жестокого мужчины, одержимого желанием получить свое место под солнцем. Он обманул обеих сестер, сделал им предложение и вынудил стать соперницами. Маше и Василисе предстоит разобраться, кому они могут доверять.

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Список серий сериала Украденная жизнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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