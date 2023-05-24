Menu
Falshivyy flag season 1 watch online

Falshivyy flag season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Falshivyy flag Seasons Season 1
Фальшивый флаг 16+
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Falshivyy flag" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Фальшивый флаг» по российскому и мировому телевидению сообщают информацию о том, что в отеле Кипра произошло похищение. Представители турецких спецслужб размещают снимки главных подозреваемых. Все они являются уроженцами Российской Федерации, имеющими двойное гражданство. В средствах массовой информации муссируется версия о том, что эти люди являются шпионами и готовили операцию много лет. Полковник ФСБ Турбин принимается за расследование. Он отдает распоряжение задержать пятерых людей, попавших под подозрение.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Falshivyy flag" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
24 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
24 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 May 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
24 May 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
24 May 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
24 May 2023
