В 1 сезоне сериала «Фальшивый флаг» по российскому и мировому телевидению сообщают информацию о том, что в отеле Кипра произошло похищение. Представители турецких спецслужб размещают снимки главных подозреваемых. Все они являются уроженцами Российской Федерации, имеющими двойное гражданство. В средствах массовой информации муссируется версия о том, что эти люди являются шпионами и готовили операцию много лет. Полковник ФСБ Турбин принимается за расследование. Он отдает распоряжение задержать пятерых людей, попавших под подозрение.