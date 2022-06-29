Menu
Formula prestupleniya season 1 watch online

Formula prestupleniya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Formula prestupleniya Seasons Season 1
Formula prestupleniya 18+
Title Сезон 1
Season premiere 29 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 32
Runtime 26 hours 40 minutes
"Formula prestupleniya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Формула преступления» действие начинается в 1895 году, когда юридический факультет Сорбонны во Франции впервые в истории выпускает женский курс. Одной из дипломированных дам становится русская интеллигентка Анастасия Ардашникова. Несмотря на свои выдающиеся успехи, она не собирается оставаться в Европе, а возвращается в родной Петербург. Именно там она хочет устроиться в полицию и стать настоящим криминалистом. В ее арсенале все последние достижения мировой науки, в то время как на родине все делается по старинке, с помощью кнута и пряника. Напарником девушки становится грубоватый пристав Тарас Смолокуров.

Series rating

8.1
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Formula prestupleniya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Призрак. Часть 1
Season 1 Episode 1
29 June 2022
Призрак. Часть 2
Season 1 Episode 2
29 June 2022
Золотая роза. Часть 1
Season 1 Episode 3
29 June 2022
Золотая роза. Часть 2
Season 1 Episode 4
29 June 2022
Смерть символиста. Часть 1
Season 1 Episode 5
29 June 2022
Смерть символиста. Часть 2
Season 1 Episode 6
29 June 2022
Таинственный портрет. Часть 1
Season 1 Episode 7
29 June 2022
Таинственный портрет. Часть 2
Season 1 Episode 8
29 June 2022
Жена двух господ. Часть 1
Season 1 Episode 9
29 June 2022
Жена двух господ. Часть 2
Season 1 Episode 10
29 June 2022
Последняя воля. Часть 1
Season 1 Episode 11
29 June 2022
Последняя воля. Часть 2
Season 1 Episode 12
29 June 2022
Грешница. Часть 1
Season 1 Episode 13
29 June 2022
Грешница. Часть 2
Season 1 Episode 14
29 June 2022
Дело чести. Часть 1
Season 1 Episode 15
29 June 2022
Дело чести. Часть 2
Season 1 Episode 16
29 June 2022
Разбудить зверя. Часть 1
Season 1 Episode 17
29 June 2022
Разбудить зверя. Часть 2
Season 1 Episode 18
29 June 2022
Вампиры города Питера. Часть 1
Season 1 Episode 19
29 June 2022
Вампиры города Питера. Часть 2
Season 1 Episode 20
29 June 2022
Капитан Жорес. Часть 1
Season 1 Episode 21
29 June 2022
Капитан Жорес. Часть 2
Season 1 Episode 22
29 June 2022
Тайны полусвета. Часть 1
Season 1 Episode 23
29 June 2022
Тайны полусвета. Часть 2
Season 1 Episode 24
29 June 2022
Тайна инженера Флястера. Часть 1
Season 1 Episode 25
29 June 2022
Тайна инженера Флястера. Часть 2
Season 1 Episode 26
29 June 2022
Каменный гость. Часть 1
Season 1 Episode 27
29 June 2022
Каменный гость. Часть 2
Season 1 Episode 28
29 June 2022
Восходящее солнце. Часть 1
Season 1 Episode 29
29 June 2022
Восходящее солнце. Часть 2
Season 1 Episode 30
29 June 2022
Земля Санникова. Часть 1
Season 1 Episode 31
29 June 2022
Земля Санникова. Часть 2
Season 1 Episode 32
29 June 2022
TV series release schedule
