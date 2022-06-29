В 1 сезоне сериала «Формула преступления» действие начинается в 1895 году, когда юридический факультет Сорбонны во Франции впервые в истории выпускает женский курс. Одной из дипломированных дам становится русская интеллигентка Анастасия Ардашникова. Несмотря на свои выдающиеся успехи, она не собирается оставаться в Европе, а возвращается в родной Петербург. Именно там она хочет устроиться в полицию и стать настоящим криминалистом. В ее арсенале все последние достижения мировой науки, в то время как на родине все делается по старинке, с помощью кнута и пряника. Напарником девушки становится грубоватый пристав Тарас Смолокуров.