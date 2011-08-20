Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Salyami 2011, season 1

Salyami season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Salyami Seasons Season 1
Салями 12+
Title Сезон 1
Season premiere 20 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Salyami" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Салями» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Катя Соломина. Близкие называют ее Салями из-за созвучия этого слова с фамилией. Катя много лет проработала в НИИ, но институту не удалось пережить экономический кризис, и он закрылся. После нескольких месяцев депрессии Катя пошла работать в частную компанию и тут же влюбилась в своего руководителя. У него есть молодая предприимчивая супруга, которую мужчина не любит. Его жена, в свою очередь, встречается со своим юристом. Эта парочка мечтает прибрать фирму к рукам. И у них даже появился коварный план...

Series rating

4.3
Rate 13 votes
5 IMDb

"Salyami" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 August 2011
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 August 2011
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 August 2011
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 August 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more