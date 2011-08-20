В 1 сезоне сериала «Салями» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Катя Соломина. Близкие называют ее Салями из-за созвучия этого слова с фамилией. Катя много лет проработала в НИИ, но институту не удалось пережить экономический кризис, и он закрылся. После нескольких месяцев депрессии Катя пошла работать в частную компанию и тут же влюбилась в своего руководителя. У него есть молодая предприимчивая супруга, которую мужчина не любит. Его жена, в свою очередь, встречается со своим юристом. Эта парочка мечтает прибрать фирму к рукам. И у них даже появился коварный план...