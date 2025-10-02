В 1 сезоне сериала «Холмс» многие помнят знаменитого литературного героя, созданного Артуром Конан Дойлом. Этот персонаж вместе с доктором Ватсоном занимался расследованием запутанных преступлений, курил трубку и проявлял чудеса изобретательности. Он умело выходил на след даже самого ловкого убийцы при помощи дедуктивного метода. Во все времена появлялся свой Шерлок Холмс – человек, который способен перехитрить целое полчище злоумышленников. В центре событий оказывается молодой парень, который ищет своего брата. Он может быть и гениальным сыщиком, и коварным убийцей, который водит за нос своего психиатра.