Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Holms 2025, season 1

Holms season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Holms Seasons Season 1
Holms 18+
Title Сезон 1
Season premiere 2 October 2025
Production year 2025
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Holms" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Холмс» многие помнят знаменитого литературного героя, созданного Артуром Конан Дойлом. Этот персонаж вместе с доктором Ватсоном занимался расследованием запутанных преступлений, курил трубку и проявлял чудеса изобретательности. Он умело выходил на след даже самого ловкого убийцы при помощи дедуктивного метода. Во все времена появлялся свой Шерлок Холмс – человек, который способен перехитрить целое полчище злоумышленников. В центре событий оказывается молодой парень, который ищет своего брата. Он может быть и гениальным сыщиком, и коварным убийцей, который водит за нос своего психиатра.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
3.4 IMDb

"Holms" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
2 October 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 October 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 October 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 October 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more