В 1 сезоне сериала «Художник» действие происходит в начале весны 1944 года в Советском Союзе. Жители большой многонациональной страны охвачены страхом в связи с разгулом преступности. В столице орудует организованная преступная банда неуловимых насильников и серийных убийц. Они жестоко расправляются со своими жертвами, после чего оставляют на месте происшествия портреты убитых. Из-за этой особенности в народе банду нарекли «Мертвая голова», а их главаря стали называть не иначе как Художником. Сотрудники правоохранительных органов под управлением майора Ефимова и капитана Сазонова вышли на след.