Hudozhnik season 1 watch online

Hudozhnik season 1 poster
Художник 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 36 minutes
"Hudozhnik" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Художник» действие происходит в начале весны 1944 года в Советском Союзе. Жители большой многонациональной страны охвачены страхом в связи с разгулом преступности. В столице орудует организованная преступная банда неуловимых насильников и серийных убийц. Они жестоко расправляются со своими жертвами, после чего оставляют на месте происшествия портреты убитых. Из-за этой особенности в народе банду нарекли «Мертвая голова», а их главаря стали называть не иначе как Художником. Сотрудники правоохранительных органов под управлением майора Ефимова и капитана Сазонова вышли на след.

Series rating

7.2
Rate 15 votes
6.5 IMDb

"Hudozhnik" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
20 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 September 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
27 September 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 September 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
4 October 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
6 October 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
11 October 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
13 October 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
18 October 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
20 October 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
25 October 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
27 October 2022
