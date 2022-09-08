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Художник 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Художник
Киноафиша Сериалы Художник Сезоны Сезон 1

Художник 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Художник»

В 1 сезоне сериала «Художник» действие происходит в начале весны 1944 года в Советском Союзе. Жители большой многонациональной страны охвачены страхом в связи с разгулом преступности. В столице орудует организованная преступная банда неуловимых насильников и серийных убийц. Они жестоко расправляются со своими жертвами, после чего оставляют на месте происшествия портреты убитых. Из-за этой особенности в народе банду нарекли «Мертвая голова», а их главаря стали называть не иначе как Художником. Сотрудники правоохранительных органов под управлением майора Ефимова и капитана Сазонова вышли на след.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Художник График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 сентября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 сентября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
4 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 октября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
13 октября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
18 октября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 октября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 октября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 октября 2022
График выхода всех сериалов
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