В 1 сезоне сериала «Чистые руки» события разворачиваются в Советском Союзе в начале 80-х годов. Здесь в скором времени пройдут Олимпийские игры, и граждане большой и дружной страны радостно готовится к этому масштабному событию. Мало кому известно, что «за кулисами» подготовки к спортивным состязаниям обостряется борьба двух великих держав. Бывшие приятели, вместе учившиеся в физико-математическом институте, невольно оказываются втянуты в большую внешнеполитическую игру. Теперь они стали противниками, а их научные знания представляют большую важность для сотрудников советских спецслужб.