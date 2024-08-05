Menu
Chistye ruki season 1 watch online

Chistye ruki season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chistye ruki Seasons Season 1
Chistye ruki 18+
Title Сезон 1
Season premiere 5 August 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Chistye ruki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чистые руки» события разворачиваются в Советском Союзе в начале 80-х годов. Здесь в скором времени пройдут Олимпийские игры, и граждане большой и дружной страны радостно готовится к этому масштабному событию. Мало кому известно, что «за кулисами» подготовки к спортивным состязаниям обостряется борьба двух великих держав. Бывшие приятели, вместе учившиеся в физико-математическом институте, невольно оказываются втянуты в большую внешнеполитическую игру. Теперь они стали противниками, а их научные знания представляют большую важность для сотрудников советских спецслужб.

Series rating

7.1
Rate 16 votes
6.9 IMDb

"Chistye ruki" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 August 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 August 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
5 August 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
5 August 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
5 August 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
5 August 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
5 August 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
5 August 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
5 August 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
5 August 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
5 August 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
5 August 2024
