Чистые руки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чистые руки
Chistye ruki 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чистые руки»

В 1 сезоне сериала «Чистые руки» события разворачиваются в Советском Союзе в начале 80-х годов. Здесь в скором времени пройдут Олимпийские игры, и граждане большой и дружной страны радостно готовится к этому масштабному событию. Мало кому известно, что «за кулисами» подготовки к спортивным состязаниям обостряется борьба двух великих держав. Бывшие приятели, вместе учившиеся в физико-математическом институте, невольно оказываются втянуты в большую внешнеполитическую игру. Теперь они стали противниками, а их научные знания представляют большую важность для сотрудников советских спецслужб.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
6.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Чистые руки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
5 августа 2024
Серия 2
5 августа 2024
Серия 3
5 августа 2024
Серия 4
5 августа 2024
Серия 5
5 августа 2024
Серия 6
5 августа 2024
Серия 7
5 августа 2024
Серия 8
5 августа 2024
Серия 9
5 августа 2024
Серия 10
5 августа 2024
Серия 11
5 августа 2024
Серия 12
5 августа 2024
Всю жизнь не под своей фамилией: как на самом деле должны звать Михаила Боярского
