Tonkaya liniya zhizni 2023, season 1

Tonkaya liniya zhizni season 1 poster
Season premiere 9 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Тонкая линия жизни» Вера Лазарева много лет работает врачом-кардиологом. Но врачебную ошибку она допустила впервые. Погрязшая в личных неурядицах, она по оплошности назначает пациенту преклонного возраста неверный препарат, который спровоцировал необратимые последствия. Мужчина впал в кому. Вера не решается сознаться в содеянном, ведь тогда ее лишат врачебной практики. Она покупает дорогие медикаменты для своего пациента и выбивает ему отдельную палату. Вскоре в городе появляется сын этого человека – Максим. Вера быстро начинает испытывать влечение к этому человеку, даже не подозревая, что он – ее родной брат...

0.0
Rate 1 vote

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 February 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 February 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 February 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 February 2023
