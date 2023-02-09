В 1 сезоне сериала «Тонкая линия жизни» Вера Лазарева много лет работает врачом-кардиологом. Но врачебную ошибку она допустила впервые. Погрязшая в личных неурядицах, она по оплошности назначает пациенту преклонного возраста неверный препарат, который спровоцировал необратимые последствия. Мужчина впал в кому. Вера не решается сознаться в содеянном, ведь тогда ее лишат врачебной практики. Она покупает дорогие медикаменты для своего пациента и выбивает ему отдельную палату. Вскоре в городе появляется сын этого человека – Максим. Вера быстро начинает испытывать влечение к этому человеку, даже не подозревая, что он – ее родной брат...