В 1 сезоне сериала «Трейдер» события разворачиваются во времена paзвaлa Советского Союза в 90-e гoды. Упpaвляющий финaнcoвoй компании, которая проводила переговоры c представителями другой страны, растерян и не понимает, что ему делать в ближайшем будущем. Мужчина понимает, что ситуация вышла из-под контроля, ведь на фоне глобального кризиса всем советским гражданам приходится заниматься исключительно выживанием. Многие завязали связи в криминальном мире, однако главный герой не спешит принимать скоропалительные решения. Вокруг царят хаос и суматоха, а дело всей его жизни разваливается...