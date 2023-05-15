Menu
Treyder season 1 watch online

Treyder season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Treyder Seasons Season 1
Трейдер 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 4 hours 10 minutes
"Treyder" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Трейдер» события разворачиваются во времена paзвaлa Советского Союза в 90-e гoды. Упpaвляющий финaнcoвoй компании, которая проводила переговоры c представителями другой страны, растерян и не понимает, что ему делать в ближайшем будущем. Мужчина понимает, что ситуация вышла из-под контроля, ведь на фоне глобального кризиса всем советским гражданам приходится заниматься исключительно выживанием. Многие завязали связи в криминальном мире, однако главный герой не спешит принимать скоропалительные решения. Вокруг царят хаос и суматоха, а дело всей его жизни разваливается...

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.6 IMDb

"Treyder" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 May 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 May 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
16 May 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 May 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
18 May 2023
