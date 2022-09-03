Menu
Tri devicy 2022, season 1

Tri devicy season 1 poster
Три девицы 12+
Title Сезон 1
Season premiere 3 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Tri devicy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Три девицы» в центре событий оказывается женщина по имени Виктория. Она была счастлива в браке и воспитывала красавицу-дочку. Все закончилось, когда Вике стало известно о предательстве мужа. Отправившись в глухую деревеньку Малые Полянки, где прошли ранние годы ее жизни, героиня надеется залечить там раны. Однако вместо тишины и спокойствия ее встречают враждебно настроенные односельчане. Но Вика не сдается без боя. По стечению обстоятельств она принимает в свой дом местную девушку Ленку. Вскоре в деревню приезжает и поссорившаяся с парнем дочь Вики. Три женщины пытаются ужиться под одной крышей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Tri devicy" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
3 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
3 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
3 September 2022
