В 1 сезоне сериала «Три девицы» в центре событий оказывается женщина по имени Виктория. Она была счастлива в браке и воспитывала красавицу-дочку. Все закончилось, когда Вике стало известно о предательстве мужа. Отправившись в глухую деревеньку Малые Полянки, где прошли ранние годы ее жизни, героиня надеется залечить там раны. Однако вместо тишины и спокойствия ее встречают враждебно настроенные односельчане. Но Вика не сдается без боя. По стечению обстоятельств она принимает в свой дом местную девушку Ленку. Вскоре в деревню приезжает и поссорившаяся с парнем дочь Вики. Три женщины пытаются ужиться под одной крышей.