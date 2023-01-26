В 1 сезоне сериала «Я "любила" мужа» домохозяйка Ксения сталкивается с кризисом среднего возраста. Казалось бы, у нее есть все, о чем может мечтать женщина в ее годы, – любящий муж, дети и финансовое благополучие. Однако главная героиня не чувствует себя счастливой. Кроме того, она испытывает неуверенность в своем браке и подозревает, что муж изменяет ей с молодой любовницей. В скором времени опасения Ксении подтверждаются. Однажды во время секса Ксения нечаянно убивает супруга. Не желая нести ответственность за содеянное и опасаясь за судьбу своих детей, Ксения прячет тело и вступает в интимную связь со следователем.