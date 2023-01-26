Menu
Ya «lyubila» muzha 2023, season 1

Ya «lyubila» muzha season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ya «lyubila» muzha Seasons Season 1
Я «любила» мужа 18+
Title Сезон 1
Season premiere 26 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 5 minutes
"Ya «lyubila» muzha" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Я "любила" мужа» домохозяйка Ксения сталкивается с кризисом среднего возраста. Казалось бы, у нее есть все, о чем может мечтать женщина в ее годы, – любящий муж, дети и финансовое благополучие. Однако главная героиня не чувствует себя счастливой. Кроме того, она испытывает неуверенность в своем браке и подозревает, что муж изменяет ей с молодой любовницей. В скором времени опасения Ксении подтверждаются. Однажды во время секса Ксения нечаянно убивает супруга. Не желая нести ответственность за содеянное и опасаясь за судьбу своих детей, Ксения прячет тело и вступает в интимную связь со следователем.

Series rating

7.4
Rate 30 votes
6.6 IMDb

"Ya «lyubila» muzha" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 January 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
26 January 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
31 January 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 February 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
7 February 2023
