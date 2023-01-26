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Я «любила» мужа 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Я «любила» мужа
Киноафиша Сериалы Я «любила» мужа Сезоны Сезон 1

Я «любила» мужа 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я «любила» мужа»

В 1 сезоне сериала «Я "любила" мужа» домохозяйка Ксения сталкивается с кризисом среднего возраста. Казалось бы, у нее есть все, о чем может мечтать женщина в ее годы, – любящий муж, дети и финансовое благополучие. Однако главная героиня не чувствует себя счастливой. Кроме того, она испытывает неуверенность в своем браке и подозревает, что муж изменяет ей с молодой любовницей. В скором времени опасения Ксении подтверждаются. Однажды во время секса Ксения нечаянно убивает супруга. Не желая нести ответственность за содеянное и опасаясь за судьбу своих детей, Ксения прячет тело и вступает в интимную связь со следователем.

Рейтинг сериала

8.0
Оцените 30 голосов
6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я «любила» мужа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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