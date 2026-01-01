В 1 сезоне сериала «Последняя известная позиция» в центре событий оказывается команда американских экспертов, в том числе пилот подводной лодки Микаэле Сото. Они совместными усилиями проводят расследование и пытаются восстановить траекторию движения современного коммерческого лайнера, который загадочным образом исчез над Тихим океаном во время своего первого полета. С момента авиакатастрофы прошло четырнадцать месяцев, но следствие мало продвинулось в поисках. После прибытия на борт Микаэле Сото находит тайное сообщение, которое предупреждает, что эта миссия может быть не тем, чем кажется.