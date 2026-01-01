Всю жизнь ел окрошку на кефире – как оказалось, очень зря: от летнего супа одни проблемы – узнал у диетолога, как их избежать

Зачем нужно солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

Колорадский жук боялся этого еще в СССР: старый дачный прием снова набирает популярность в 2026 — никакой химии, все «натурэль»

«Там, где были деньги, брат брата убивал»: настоящий бандит из 90-х объяснил Безрукову, чем на самом деле опасна «Бригада»

43 года смотрели и не видели: в «Мэри Поппинс» нашли забавный киноляп — что не так с гардеробом няни?

Величие Годжо Сатору и «Магической битвы» признали даже на ПМЭФ-2026: зато «Соло прокачку», как всегда, макнули в грязь

Включаешь и теряешь счет времени: 3 гипнотических детектива с оценками выше 8 на IMDb — без очевидных хитов

Финал «Игры престолов» еще не так плох — есть сериал, который закончился позорнее: при 8,6 на IMDb развязку оценили в 2,6

На ПМЭФ озвучили сенсационную цифру: «Три кота» набрали 5,5 миллиарда просмотров в Китае — кажется, «Маше и Медведю» утерли нос

Авторы этого сериала хотели повторить формулу «Хрустального» и «Фишера», но облажались: «Давно не видела такой откровенно фальшивой игры»