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Последняя известная позиция , 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Последняя известная позиция Сезоны Сезон 1
Last Known Position
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Последняя известная позиция»

В 1 сезоне сериала «Последняя известная позиция» в центре событий оказывается команда американских экспертов, в том числе пилот подводной лодки Микаэле Сото. Они  совместными усилиями проводят расследование и пытаются восстановить траекторию движения современного коммерческого лайнера, который загадочным образом исчез над Тихим океаном во время своего первого полета. С момента авиакатастрофы прошло четырнадцать месяцев, но следствие мало продвинулось в поисках. После прибытия на борт Микаэле Сото находит тайное сообщение, которое предупреждает, что эта миссия может быть не тем, чем кажется. 

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Список серий сериала Последняя известная позиция

График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
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