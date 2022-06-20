В 1 сезоне сериала «Бедная Саша» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет молодая и красивая девушка Александра Кораблева. Она вполне счастлива и готовится к долгожданной свадьбе с любимым мужчиной. Однако ее жизнь переворачивается, когда Саша узнает, что она ждет ребенка. Сперва эта новость очень радует будущую мать. Но сообщить о ней жениху она не успевает: в этот самый день избранник ее бросает. Выясняется, что ему необходимо жениться на дочери местного следователя, чтобы решить свои старые криминальные проблемы. Саше не остается ничего другого, кроме как бежать из города.