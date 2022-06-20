Menu
Bednaya Sasha 2022, season 1

Бедная Саша 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Bednaya Sasha" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Бедная Саша» события разворачиваются в небольшом российском городке, где живет молодая и красивая девушка Александра Кораблева. Она вполне счастлива и готовится к долгожданной свадьбе с любимым мужчиной. Однако ее жизнь переворачивается, когда Саша узнает, что она ждет ребенка. Сперва эта новость очень радует будущую мать. Но сообщить о ней жениху она не успевает: в этот самый день избранник ее бросает. Выясняется, что ему необходимо жениться на дочери местного следователя, чтобы решить свои старые криминальные проблемы. Саше не остается ничего другого, кроме как бежать из города.

Bednaya Sasha List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
22 June 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 June 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 June 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
22 June 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 June 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
23 June 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
23 June 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
23 June 2022
