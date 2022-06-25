Menu
Chuzhaya semya 2022, season 1

Чужая семья 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Chuzhaya semya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чужая семья» в центре событий оказывается молодая женщина по имени Настя, которая за короткий промежуток времени лишилась сразу всех близких родственников. Кто-то подорвал автомобиль с ее мужем, по этому делу ведется следствие. Спустя некоторое время мать Насти скончалась, напоследок ошарашив ее новостью о том, что родной отец девушки жив. Много лет героиня считала его погибшим. Теперь ей нужно налаживать отношения с новыми родственниками – не только отцом Борисом Петровичем, но и младшей сестрой Юлей. Вскоре у Насти начинаются новые отношения, однако она не может оставить мысли о гибели мужа...

Series rating

0.0
"Chuzhaya semya" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
25 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
25 June 2022
