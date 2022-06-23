В 1 сезоне сериала «Возвращение королевы» события разворачиваются в небольшом польском городке, где живет женщина по имени Изабелла. Она родная дочь настоящей звезды, однако героиня предпочитает об этом не вспоминать, ведь у нее с отцом огромное множество разногласий. Кроме того, они не виделись несколько десятков лет. Папа Изабеллы – пожилой именитый парижский модельер, а по совместительству дрэг-квин Сильвестер, он же Лоретта. В свободомыслящей Франции его принимают с распростертыми объятиями и считают народным достоянием, а вот в родной стране у него не так много поклонников. Однажды Сильвестер решает вернуться, чтобы помириться с дочерью.