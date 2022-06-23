Menu
Queen 2022, season 1

Queen season 1 poster
Królowa
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 36 minutes
"Queen" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Возвращение королевы» события разворачиваются в небольшом польском городке, где живет женщина по имени Изабелла. Она родная дочь настоящей звезды, однако героиня предпочитает об этом не вспоминать, ведь у нее с отцом огромное множество разногласий. Кроме того, они не виделись несколько десятков лет. Папа Изабеллы – пожилой именитый парижский модельер, а по совместительству дрэг-квин Сильвестер, он же Лоретта. В свободомыслящей Франции его принимают с распростертыми объятиями и считают народным достоянием, а вот в родной стране у него не так много поклонников. Однажды Сильвестер решает вернуться, чтобы помириться с дочерью.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Queen" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 June 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 June 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 June 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 June 2022
