Pod zaschitoy season 1 watch online

Pod zaschitoy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Pod zaschitoy Seasons Season 1
Под защитой 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 13 hours 20 minutes
"Pod zaschitoy" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Под защитой» капитан Станислав Дмитриев отправляется на опасное задание по поручению главного управления уголовного розыска МВД. Стас, используя надежную легенду, внедряется в банду криминального авторитета Грачева. Ему удается расположить к себе людей из ближайшего окружения «грачевских» шестерок. Задание практически выполнено: Грачев и его подельники собираются продать большую партию наркотиков. В это время оперативная группа и возьмет их с поличным. Дмитриев отправляется со своим криминальным боссом на сделку, где сидят в засаде органы правопорядка. Но все идет не по плану…

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.3 IMDb

"Pod zaschitoy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 June 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 June 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
20 June 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 June 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 June 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 June 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
22 June 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
22 June 2022
Серия 9
Season 1 Episode 9
22 June 2022
Серия 10
Season 1 Episode 10
23 June 2022
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 June 2022
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 June 2022
Серия 13
Season 1 Episode 13
24 June 2022
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 June 2022
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 June 2022
Серия 16
Season 1 Episode 16
24 June 2022
