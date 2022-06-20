В 1 сезоне сериала «Под защитой» капитан Станислав Дмитриев отправляется на опасное задание по поручению главного управления уголовного розыска МВД. Стас, используя надежную легенду, внедряется в банду криминального авторитета Грачева. Ему удается расположить к себе людей из ближайшего окружения «грачевских» шестерок. Задание практически выполнено: Грачев и его подельники собираются продать большую партию наркотиков. В это время оперативная группа и возьмет их с поличным. Дмитриев отправляется со своим криминальным боссом на сделку, где сидят в засаде органы правопорядка. Но все идет не по плану…