Chto delat' zhenshchine, esli... season 1 watch online

Chto delat' zhenshchine, esli... season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Chto delat' zhenshchine, esli... Seasons Season 1
Chto delat' zhenshchine, esli... 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 1 hour 36 minutes
"Chto delat' zhenshchine, esli..." season 1 description

В 1 сезоне сериала «Что делать женщине, если...» взрослые подруги обсуждают свою личную жизнь. Анна признается Ларисе, что в ее юридической конторе сейчас завершается серьезный проект, поэтому она нуждается в «громоотводе» – временном любовнике для снятия стресса. Та помогает ей провести отбор кандидатов. «В финал» выходят два мужчины: один обеспечен и соответствует Ане по возрасту, но любит выпить и погулять, а второй образован и педантичен, но значительно моложе героини. Однако взрослый сын женщины преподносит ей сюрприз: она скоро станет бабушкой. Теперь внучке нужен надежный дедушка.

Series rating

7.8
Rate 16 votes
7.4 IMDb

"Chto delat' zhenshchine, esli..." season 1 list of episodes.

Серия 1
Season 1 Episode 1
8 September 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 September 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 September 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 September 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 September 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 September 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 September 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 September 2022
