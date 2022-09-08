В 1 сезоне сериала «Что делать женщине, если...» взрослые подруги обсуждают свою личную жизнь. Анна признается Ларисе, что в ее юридической конторе сейчас завершается серьезный проект, поэтому она нуждается в «громоотводе» – временном любовнике для снятия стресса. Та помогает ей провести отбор кандидатов. «В финал» выходят два мужчины: один обеспечен и соответствует Ане по возрасту, но любит выпить и погулять, а второй образован и педантичен, но значительно моложе героини. Однако взрослый сын женщины преподносит ей сюрприз: она скоро станет бабушкой. Теперь внучке нужен надежный дедушка.